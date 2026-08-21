Ramalan Zodiak Kesehatan Scorpio Jumat 21 Agustus 2026, Energi Positif dan Tetap Bugar

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Jumat, 21 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi yang cukup baik.

Energi yang dimiliki Scorpio mendukung berbagai aktivitas, sehingga tetap bergerak dan menjalani rutinitas dengan seimbang dapat membantu menjaga kebugaran tubuh.

Meski kondisi energi cukup mendukung, Scorpio tetap perlu memperhatikan pilihan makanan, kebiasaan sehari-hari, serta waktu pemulihan tubuh.

Berikut ramalan zodiak kesehatan Scorpio yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

Scorpio dapat memanfaatkan energi yang sedang baik dengan melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan.

Tidak harus selalu menjalani olahraga dengan intensitas tinggi karena aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregangan, atau olahraga ringan lainnya juga dapat membantu tubuh tetap aktif.

Jika sudah lama tidak berolahraga, Scorpio sebaiknya tidak langsung memaksakan latihan berat.