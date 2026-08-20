Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Kamis, 20 Agustus 2026, Kendalikan Emosi dalam Hubungan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Kamis, 20 Agustus 2026, berpotensi diwarnai perasaan yang lebih intens dari biasanya.
Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, suasana hubungan mungkin terasa lebih sensitif sehingga persoalan kecil berisiko berkembang menjadi konflik apabila tidak disikapi dengan tenang.
Scorpio perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan perasaan dan tidak terburu-buru memberikan respons ketika merasa tersinggung.
Ada kemungkinan kenangan dari masa lalu kembali muncul dan memengaruhi perasaan Scorpio terhadap hubungan saat ini.
Mengingat pengalaman yang pernah membahagiakan memang tidak salah, tetapi Scorpio perlu membedakan antara sekadar bernostalgia dan benar-benar ingin kembali ke masa lalu.
Jika seseorang dari masa lalu tiba-tiba hadir kembali, jangan langsung membuat keputusan hanya karena rasa rindu.
Berikan waktu untuk memahami perasaan sendiri dan pertimbangkan apakah kehadiran orang tersebut memang membawa sesuatu yang positif.
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Jawa Pos
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