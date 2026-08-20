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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.30 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Kamis, 20 Agustus 2026, Nikmati Kedekatan Tanpa Terburu-buru

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Kamis, 20 Agustus 2026, membawa suasana yang berbeda bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan dan mereka yang masih lajang.

Bagi Virgo yang sedang menjalin hubungan, hari ini berpotensi menghadirkan suasana lebih romantis dan hangat.

Perhatian terhadap hal-hal kecil dapat membuat hubungan terasa semakin dekat. Sementara itu, Virgo lajang justru disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil langkah besar sebelum memahami situasi dengan lebih jelas.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo dikenal sebagai pribadi yang teliti dan cukup peka terhadap detail. Dalam hubungan, sifat ini dapat menjadi kelebihan karena Virgo mampu mengingat berbagai hal kecil yang disukai pasangan.

Namun, perhatian tersebut sebaiknya tidak berubah menjadi kebiasaan menganalisis setiap perkataan atau tindakan pasangan secara berlebihan.

Jika pasangan mengatakan sesuatu yang terdengar berbeda dari biasanya, jangan langsung menganggap ada persoalan.

Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan maksud sebenarnya. Menghindari asumsi dapat membantu Virgo mencegah kesalahpahaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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