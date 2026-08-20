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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.26 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 20 Agustus 2026, Siap Menyambut Kejutan Cinta

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 20 Agustus 2026, berpotensi menghadirkan kejutan yang menyenangkan, khususnya bagi Leo yang masih lajang.

Perkenalan baru bisa muncul melalui orang-orang terdekat seperti teman atau keluarga, sehingga Leo sebaiknya tidak menutup diri terhadap kesempatan bersosialisasi.

Pertemuan tersebut mungkin pada awalnya terasa biasa saja, tetapi dapat berkembang menjadi kedekatan jika terdapat kecocokan di antara keduanya.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang masih lajang, jangan terburu-buru memberikan penilaian hanya berdasarkan kesan pertama.

Berikan kesempatan kepada orang baru tersebut untuk berbicara dan menunjukkan karakternya.

Seseorang yang tidak sesuai dengan gambaran pasangan ideal Leo justru mungkin menghadirkan pengalaman yang menarik.

Jika teman atau anggota keluarga mencoba memperkenalkan seseorang, Leo tidak perlu langsung menolaknya.

Editor: Novia Tri Astuti
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