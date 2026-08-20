Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)
JawaPos.com – Peristiwa dengan seorang teman dekat atau anggota keluarga zodiak libra tidak berjalan begitu baik. Libra mungkin merasa kesulitan karena setiap upaya untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang terkasih, tidak berjalan dengan baik.
Mungkin, yang dibutuhkan orang ini hanyalah lebih banyak waktu dan kesabaran. Beri mereka waktu dan lanjutkan dialog dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Strategi libra harus disesuaikan dengan hati-hati dan halus.
Zodiak scorpio tengah rentan terjebak dalam situasi yang canggung. Ingatlah bahwa kata-kata dapat diputarbalikkan dan digunakan untuk melawan, jika diucapkan di luar konteks.
Pastikan untuk berpikir sebelum mengatakan sesuatu dan hindari penyesalan. Sehingga, scorpio akan terhindar dari rasa malu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 20 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra bisa memikat siapa pun dengan pesona yang dimiliki hari ini. Terkait karir, berhati-hatilah agar tidak kehilangan kendali diri terhadap seseorang yang berwenang di tempat kerja.
Sementara itu, pertahankan tekad dan disiplin diri untuk mencapai tujuan kesehatan dalam jangka panjang. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset jika libra mempertimbangkan untuk membeli rumah yang tepat.
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Jawa Pos
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