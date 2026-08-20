Ramalan Zodiak Cancer 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Jangan ragu untuk berbicara lebih lantang hari ini, zodiak cancer. Segala sesuatunya akan berjalan lebih mudah jika cancer mengungkapkan pikiran secara terbuka dan langsung di hadapan orang lain.
Kendalikan kekuatan batinmu, alih-alih menjadi korban permainan kendali yang dimainkan orang lain. Hati yang tulus mudah dimanipulasi, jadi berhati-hatilah agar cancer tidak dirugikan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Bersiaplah karena zodiak cancer mungkin menemukan cinta pada seseorang yang paling tak terduga. Terkait karir, tetaplah fokus pada tujuan karir dan cobalah menjaga hubungan profesional.
Sementara itu, hindari makanan berminyak dan pedas untuk menjaga energi dan kesehatan. Terkait keuangan, wujudkan rencanamu untuk membeli mobil baru dengan mengunjungi dealer atau showroom.
Cinta Cancer
Cancer mungkin menemukan cinta pada seseorang yang paling tak terduga dari seorang teman lama. Perasaan ini telah lama terpendam, dan kini saatnya tepat untuk sebuah hubungan berkembang.
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Jawa Pos
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