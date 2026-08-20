Ramalan Zodiak Gemini 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Segala sesuatunya akan mencapai titik kritis bagi zodiak gemini hari ini. Orang lain secara terbuka menentang tindakan gemini. Tidak apa-apa untuk sedikit egois jika situasinya tepat.

Cobalah untuk tidak tersesat dalam kelompok atau berpikir bahwa kesuksesan dan kebahagiaan pribadi bergantung pada kesuksesan orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Kehidupan cinta zodiak gemini akan berkembang sehingga ingin memikat seseorang yang spesial. Terkait karir, bersikaplah hati-hati dan jangan membiarkan siapa pun menindas atau memanfaatkanmu.

Sementara itu, semua masalah kesehatan yang gemini hadapi selama beberapa waktu akan menghilang. Terkait keuangan, melakukan pembelian dalam jumlah besar saat ini akan meningkatkan kualitas hidup gemini.

Cinta Gemini