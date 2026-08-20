Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 20 Agustus 2026 | 15.16 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Segala sesuatunya akan mencapai titik kritis bagi zodiak gemini hari ini. Orang lain secara terbuka menentang tindakan gemini. Tidak apa-apa untuk sedikit egois jika situasinya tepat. 

Cobalah untuk tidak tersesat dalam kelompok atau berpikir bahwa kesuksesan dan kebahagiaan pribadi bergantung pada kesuksesan orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Kehidupan cinta zodiak gemini akan berkembang sehingga ingin memikat seseorang yang spesial. Terkait karir, bersikaplah hati-hati dan jangan membiarkan siapa pun menindas atau memanfaatkanmu.

Sementara itu, semua masalah kesehatan yang gemini hadapi selama beberapa waktu akan menghilang. Terkait keuangan, melakukan pembelian dalam jumlah besar saat ini akan meningkatkan kualitas hidup gemini.

Cinta Gemini

Gemini merasa cukup romantis dan ingin bersenang-senang lebih banyak. Gemini juga ingin memikat seseorang yang spesial. Lakukanlah dengan bebas, karena kehidupan cinta gemini akan berkembang hari ini. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.01 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 15.56 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 15.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore