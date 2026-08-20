Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Jika zodiak sagitariys sedang mempertimbangkan berbagai pilihan akademis untuk melanjutkan pendidikan, hari ini tepat untuk mengatur diri sendiri.
Pertimbangkan semua pilihan dan identifikasi pro dan kontranya. Para profesional harus merencanakan semua tanggung jawab sebelum ada hal yang terlewat dan lepas kendali.
Zodiak capricorn terus berupaya mencapai puncak, dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendakinya adalah melalui kesabaran, daya tahan, dan tekad. Capricorn memiliki kemampuan yang solid untuk menavigasi, baik ranah fisik maupun mental.
Kemungkinan, hubungan keluarga sedikit tegang saat ini dan ada beberapa perselisihan kecil yang terjadi. Sebaiknya hindari orang terkasih yang tampak kesal atau marah. Hindari konfrontasi yang tidak perlu, jadi ambillah jalan yang lebih baik dan hindari argumen yang tidak diinginkan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Tingkat romantisme zodiak sagitarius berkembang dan akan bertemu seseorang yang menarik. Terkait karir, lakukan persiapan jauh-jauh karena kesempatan untuk mendapatkan posisi penting sedang terbuka.
Sementara itu, pilihlah makanan dengan bijak agar energi sagitarius meningkat serta berat badan menurun. Pada ranah keuangan, sagitarius akan menemukan petunjuk yang menjanjikan tentang rumah impian yang selama ini dicari.
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Jawa Pos
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