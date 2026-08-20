Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries berada dalam suasana hati yang menyenangkan, karena semua ide yang dimiliki kemungkinan besar akan berhasil. Hal ini akan membuat aries tetap bersemangat secara mental dan fisik.

Semangat yang cerah akan memikat semua orang di sekitar aries. Ini adalah hari yang sangat baik untuk melanjutkan rencana yang tertunda. Setiap pekerjaan yang aries selesaikan hari ini, akan jauh lebih efisien.

Zodiak taurus dapat mengharapkan banyak perkembangan positif dalam hidup pada hari ini. Jika anggota keluarga mengungkapkan ketidakpuasan, sekarang adalah saatnya untuk mengatasi masalah dari akarnya.

Membiarkan rasa dendam atau amarah menumpuk dan merusak suasana hati, bukanlah ide yang baik. Gunakan hari ini untuk memastikan bahwa hubunganmu dengan orang lain penuh kasih dan dapat dipercaya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries bisa tampil maksimal dan orang-orang di sekitar pasti akan memperhatikannya. Terkait karir, hindari konfrontasi dan jangan sampai aries mengatakan sesuatu yang akan disesali nanti.