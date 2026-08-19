Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis 20 Agustus 2026: Cinta dan Karier Membawa Peluang

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus besok, Kamis 20 Agustus 2026, membawa energi yang cukup stabil dan positif.
Taurus disarankan mempertahankan ketenangan di tengah berbagai situasi yang terjadi di sekitar.
Meski tubuh dan pikiran mungkin terasa lelah, kemampuan untuk tetap berpikir jernih dapat membantu Taurus menjalani hari dengan lebih baik.
Ramalan astrologi juga menyoroti kehidupan asmara, peluang pekerjaan, kestabilan keuangan, serta pentingnya memperbaiki pola hidup sebagai beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan.
Dalam percintaan, Taurus lajang memiliki kesempatan untuk menikmati waktu bersama teman dan bahkan berkenalan dengan seseorang yang baru.
Sementara bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, percakapan jujur menjadi kunci untuk menjaga hubungan.
Di sektor karier, peluang pekerjaan dapat muncul sehingga Taurus perlu lebih mudah dihubungi.
Keuangan cenderung stabil, tetapi kebiasaan belanja sembarangan harus dihindari.
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Jawa Pos
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