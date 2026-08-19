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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.12 WIB

Ramalan Zodiak 20 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries, Taurus, Gemini, Cancer

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Taurus, penyesuaian anggaran akan membawa imbalan yang menarik, penghematan kecil bisa menghasilkan keuntungan besar di kemudian hari.

Sedangkan kehati-hatian akan menjaga pengeluaran Cancer tetap seimbang.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Kamis 20 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Hubungan Anda akan menjadi fokus utama, percakapan yang jujur dapat membangkitkan gairah atau penyelesaian yang tak terduga.

Secara profesional, tantangan baru akan menyulut semangat kompetitif dalam diri Anda, mendorong Anda untuk melepaskan diri dari rutinitas. 

Keuangan butuh pendekatan yang terukur, jadi hindari godaan pembelian impulsif.

Atur tempo untuk melindungi energi Anda, pilih niat daripada kecepatan.

Taurus – (20 April hingga 20 Mei)

Editor: Hanny Suwindari
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