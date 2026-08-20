Ramalan Zodiak Leo 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo patut menikmati kemuliaan yang luar biasa. Ada banyak kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Lei akan menemukan ego yang sehat, bersemangat, dan siap untuk medan perang.

Bekerjalah dengan penuh kasih sayang dan energi yang mengelilingi. Ada banyak energi positif yang akan membantu leo dalam mengejar kebahagiaan. Jangan puas dengan apa pun selain yang terbaik, karena leo pantas mendapatkannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo tampak menarik bagi seorang kenalan, yang melihat leo dari sudut pandang baru. Terkait karir, leo harus menahan diri dari argumen yang mungkin terjadi dan menjaga sikap profesional.

Sementara itu, nikmatilah bersantap di restoran terbaik dan manjakan lidah dengan hidangan lezat. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti, karena leo akan menemukan pilihan hunian yang sesuai.

Cinta Leo