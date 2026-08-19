6 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Potensi Kaya Raya Jika Terjun ke Bisnis

JawaPos.com – Numerologi dipercaya sebagian orang dapat memberikan gambaran mengenai karakter dan kecenderungan seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan serta keuangan.

Dalam kepercayaan numerologi, angka yang berkaitan dengan tanggal kelahiran dianggap memiliki karakteristik tertentu. Beberapa angka bahkan disebut memiliki sifat yang mendukung seseorang ketika memilih jalur kewirausahaan.

Mulai dari jiwa kepemimpinan, kreativitas, kemampuan melihat peluang, hingga keberanian mengambil keputusan menjadi sejumlah karakter yang dianggap menguntungkan dalam dunia bisnis.

Dilansir dari AstroTalk, berikut enam tanggal lahir yang disebut memiliki potensi besar meraih kemakmuran apabila menekuni bisnis.

1. Tanggal 1 – Punya Jiwa Pemimpin Orang yang lahir pada tanggal 1 dipercaya memiliki karakter mandiri dan percaya diri. Mereka cenderung tidak takut mengambil keputusan serta memiliki dorongan kuat untuk menjadi pihak yang menentukan arah.

Karakter tersebut dianggap cocok dengan dunia usaha karena seorang pengusaha harus mampu mengambil inisiatif dan memimpin orang lain.

Selain itu, mereka diyakini memiliki keberanian untuk mencoba gagasan baru dan membangun sesuatu dari awal.

2. Tanggal 9 – Penuh Ide Besar Pemilik tanggal lahir 9 sering dikaitkan dengan karakter idealis, visioner, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Dalam bisnis, mereka disebut lebih tertarik membangun sesuatu yang bukan sekadar menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki nilai atau manfaat bagi banyak orang.