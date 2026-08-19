6 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Potensi Kaya Raya Jika Terjun ke Bisnis

ilustrasi tanggal lahir kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Numerologi dipercaya sebagian orang dapat memberikan gambaran mengenai karakter dan kecenderungan seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan serta keuangan.
Dalam kepercayaan numerologi, angka yang berkaitan dengan tanggal kelahiran dianggap memiliki karakteristik tertentu. Beberapa angka bahkan disebut memiliki sifat yang mendukung seseorang ketika memilih jalur kewirausahaan.
Mulai dari jiwa kepemimpinan, kreativitas, kemampuan melihat peluang, hingga keberanian mengambil keputusan menjadi sejumlah karakter yang dianggap menguntungkan dalam dunia bisnis.
Dilansir dari AstroTalk, berikut enam tanggal lahir yang disebut memiliki potensi besar meraih kemakmuran apabila menekuni bisnis.
Orang yang lahir pada tanggal 1 dipercaya memiliki karakter mandiri dan percaya diri. Mereka cenderung tidak takut mengambil keputusan serta memiliki dorongan kuat untuk menjadi pihak yang menentukan arah.
Karakter tersebut dianggap cocok dengan dunia usaha karena seorang pengusaha harus mampu mengambil inisiatif dan memimpin orang lain.
Selain itu, mereka diyakini memiliki keberanian untuk mencoba gagasan baru dan membangun sesuatu dari awal.
Pemilik tanggal lahir 9 sering dikaitkan dengan karakter idealis, visioner, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Dalam bisnis, mereka disebut lebih tertarik membangun sesuatu yang bukan sekadar menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki nilai atau manfaat bagi banyak orang.
Kemampuan melihat gambaran besar dapat membantu mereka menemukan konsep usaha yang berbeda sekaligus memiliki tujuan jangka panjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1