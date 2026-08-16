4 Shio yang Disebut Punya Bakat Alami Menghasilkan Uang dan Berpeluang Kaya Raya

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Beberapa shio dipercaya memiliki kecenderungan tertentu yang mendukung kemampuan dalam mengelola pekerjaan, membaca peluang, hingga membangun kondisi finansial yang kuat.

Kerja keras dan perencanaan tetap menjadi faktor penting. Namun, astrologi menyebut ada sejumlah shio yang dianggap memiliki bakat alami dalam mengembangkan kemampuan mereka menjadi sumber penghasilan.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang dipercaya memiliki potensi kuat dalam menghasilkan dan mempertahankan uang.

1. Shio Kerbau – Sabar Membangun Kekayaan Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang menyukai kehidupan nyaman dan memiliki apresiasi terhadap keindahan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya memiliki potensi di bidang seni, desain, maupun mode.

Selain kreatif, mereka juga dikenal tekun dan tidak mudah menyerah. Dalam urusan finansial, Shio Kerbau cenderung tidak mengejar hasil secara instan. Mereka lebih memilih membangun penghasilan sedikit demi sedikit hingga menghasilkan kondisi ekonomi yang stabil.

Keinginan untuk memiliki kehidupan yang aman secara finansial juga mendorong mereka bekerja konsisten. Bagi Shio Kerbau, kekayaan bukan sesuatu yang harus diperoleh dalam waktu singkat, melainkan hasil dari proses panjang yang terencana.

2. Shio Macan – Berani Mengubah Bakat Menjadi Cuan Shio Macan dipercaya memiliki rasa percaya diri dan daya tarik yang kuat. Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika mereka terjun ke bidang yang membutuhkan kemampuan tampil dan berkomunikasi.

Dunia hiburan, musik, akting, public speaking, hingga media sosial menjadi beberapa bidang yang dianggap cocok dengan karakter mereka. Keberanian mengambil kesempatan juga membuat Shio Macan tidak mudah takut mencoba sesuatu yang baru.

Mereka cenderung berani mengejar sesuatu yang disukai dan mengubahnya menjadi peluang penghasilan. Selama keberanian tersebut diimbangi perhitungan yang matang, potensi untuk mengembangkan karier maupun bisnis semakin terbuka.