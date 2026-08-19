Diam-Diam Mapan, 8 Weton Ini Diprediksi Punya Rezeki Besar Meski Hidup Sederhana

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungan tersebut berasal dari perpaduan hari kelahiran dengan lima pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Bagi sebagian masyarakat, weton dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak, pekerjaan, hingga arah rezeki seseorang. Ada pula weton yang dianggap memiliki karakter pekerja keras dan pandai mengelola kehidupan sehingga berpeluang mencapai kemapanan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, sejumlah weton disebut memiliki jalur rezeki yang baik. Menariknya, orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini justru digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, tidak gemar memamerkan pencapaian, dan lebih memilih menikmati hasil kerja secara tenang.

Menurut kepercayaan primbon Jawa, berikut delapan weton yang disebut memiliki potensi menjadi orang kaya baru tanpa harus banyak bergaya.

1. Senin Legi – Pandai Menjaga Keuangan Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki pembawaan lembut, rajin, dan cukup berhati-hati dalam menggunakan uang.

Mereka cenderung tidak mudah tergoda untuk menghabiskan penghasilan demi hal-hal yang kurang penting. Kebiasaan mengatur pengeluaran dan menyisihkan sebagian pendapatan dipercaya menjadi salah satu alasan kekayaan mereka dapat terkumpul secara perlahan.

Rezeki pun disebut lebih banyak datang melalui pekerjaan atau usaha yang dilakukan secara konsisten. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, tetapi lama-kelamaan dapat berubah menjadi aset yang bernilai.

2. Selasa Pon – Jeli Melihat Peluang Selasa Pon sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki naluri kuat dalam urusan perdagangan dan usaha.

Mereka disebut cukup cepat membaca kesempatan dan tidak mudah kehabisan gagasan ketika menghadapi persoalan pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun usaha secara bertahap.