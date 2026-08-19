Tak Selamanya Hidup Susah, 10 Weton Ini Dipercaya Punya Nasib Menuju Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang sejak lama digunakan dalam berbagai penafsiran kehidupan. Primbon Jawa mengaitkan weton dengan karakter, keberuntungan, rezeki, hingga perjalanan seseorang dalam menghadapi berbagai fase kehidupan.

Salah satu istilah yang cukup populer adalah “weton sultan”, yaitu sebutan bagi weton yang dalam penafsiran primbon dipercaya mempunyai karakter kuat, pekerja keras, berwibawa, serta memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Kepercayaan tersebut menggambarkan bahwa seseorang bisa saja melewati masa sulit terlebih dahulu sebelum akhirnya menemukan jalan menuju kesuksesan. Namun, tentu saja, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya sehingga tidak dapat dijadikan jaminan mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut 10 weton yang disebut memiliki peluang bangkit dari kesulitan menuju kehidupan yang lebih sejahtera menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Pahing Kamis Pahing digambarkan sebagai pribadi yang memiliki hati dermawan dan senang membantu orang lain. Mereka cenderung tidak perhitungan ketika memberikan pertolongan kepada orang di sekitarnya.

Dalam penafsiran primbon, sifat tersebut menjadi salah satu kekuatan yang dapat membawa mereka memperoleh kepercayaan dari banyak pihak. Pekerjaan yang ditekuni juga dipercaya memiliki peluang berkembang apabila dijalankan dengan konsisten.

Selain urusan rezeki, Kamis Pahing disebut mempunyai potensi mendapatkan tanggung jawab atau posisi yang membuatnya menjadi sosok yang dapat diandalkan.

2. Senin Pahing Orang yang lahir pada Senin Pahing dikenal memiliki pembawaan sederhana, jujur, dan cukup terbuka dalam berkomunikasi.

Kemampuan menyampaikan gagasan dengan baik menjadi salah satu kelebihan yang dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan. Bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berbicara, bernegosiasi, berdagang, hingga pemasaran dinilai cocok dengan karakter tersebut.