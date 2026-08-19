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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 04.05 WIB

Punya Hati Baik, 6 Shio Ini Diprediksi Lebih Mudah Mendapat Peluang dan Kemakmuran

seseorang yang niat baik buat harta melejit naik. (Freepik/jcomp) - Image

seseorang yang niat baik buat harta melejit naik. (Freepik/jcomp)

JawaPos.com - Dalam berbagai kepercayaan, keberhasilan seseorang tidak selalu dikaitkan dengan kecerdasan, keberanian, atau kerja keras. Sikap dalam memperlakukan orang lain juga kerap dianggap memiliki peran penting dalam perjalanan hidup.

Dalam astrologi Tiongkok, kerendahan hati menjadi salah satu sifat yang dipercaya membawa energi positif. Orang yang mampu menghargai orang lain, tidak mudah menyombongkan pencapaian, serta bersedia membantu sesama diyakini memiliki lebih banyak kesempatan untuk membangun hubungan yang baik.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki karakter tulus, sederhana, dan cenderung mengutamakan kepentingan orang lain.

1. Shio Kambing

Pemilik shio Kambing dikenal mempunyai karakter lembut dan penuh perhatian. Mereka biasanya merasa senang ketika dapat membantu orang lain, bahkan tidak jarang kepentingan keluarga atau orang terdekat menjadi prioritas.

Sikap tersebut membuat mereka mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, hubungan yang terjalin dengan baik dapat membuka kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

2. Shio Babi

Shio Babi sering dikaitkan dengan kejujuran dan ketulusan. Mereka cenderung tampil apa adanya dan tidak terlalu suka mencari perhatian.

Karakter yang mudah dipercaya menjadi salah satu kelebihan mereka. Dalam lingkungan kerja ataupun usaha, kepercayaan dari orang lain dapat berkembang menjadi tanggung jawab, kerja sama, hingga peluang yang berpotensi meningkatkan kondisi finansial.

3. Shio Kerbau

Ketekunan menjadi salah satu karakter kuat yang melekat pada shio Kerbau. Mereka dikenal mampu bekerja secara konsisten dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Menariknya, keberhasilan tidak selalu membuat mereka ingin menunjukkan kelebihan kepada orang lain. Sikap sederhana dan tidak mudah membanggakan diri justru membuat mereka memperoleh penghargaan dari lingkungan sekitar.

4. Shio Anjing

Shio Anjing identik dengan kesetiaan dan kepedulian. Mereka dikenal sebagai pribadi yang bersedia memberikan dukungan kepada orang-orang yang dianggap penting dalam hidupnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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