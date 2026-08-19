8 Weton Pembawa Rezeki Besar, Kekayaan Dipercaya Terus Bertambah

seseorang yang kaya raya tak terbatas (Freepik/SkelDry)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Dalam kepercayaan primbon, kombinasi hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga urusan rezeki.
Salah satu istilah yang cukup dikenal adalah tibo sugih, yaitu gambaran mengenai seseorang yang dipercaya memiliki keberuntungan kuat dalam hal materi. Mereka diyakini mempunyai jalan rezeki yang terbuka dan mampu membangun kehidupan yang berkecukupan.
Dalam sejumlah ramalan primbon, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki potensi tersebut. Namun, kepercayaan ini merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang disebut memiliki potensi tibo sugih menurut primbon Jawa.
Minggu Legi digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki semangat kuat dalam mencari penghidupan. Mereka dikenal tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.
Menurut ramalan, kemampuan tersebut membuat mereka mampu mengubah berbagai kesulitan menjadi peluang. Kekayaan yang diperoleh pun lebih banyak dikaitkan dengan hasil kerja dan usaha yang dilakukan secara konsisten.
Selasa Pahing disebut memiliki naluri yang baik dalam membaca kesempatan. Pemilik weton ini dipercaya mampu melihat peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain.
Bidang perdagangan, usaha mandiri, maupun pekerjaan yang membutuhkan kreativitas disebut cocok dengan karakter mereka. Jika mampu mengelola peluang dengan baik, rezeki diyakini dapat berkembang semakin besar.
Pemilik Rabu Pon dalam ramalan primbon sering dikaitkan dengan kemampuan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Hal tersebut dipercaya dapat membuka jalan terhadap berbagai bentuk aset dan kesempatan ekonomi.
Rezekinya tidak selalu digambarkan berasal dari pekerjaan sendiri. Dalam kepercayaan tersebut, keluarga, tanah, warisan, maupun aset yang sudah dimiliki dapat menjadi bagian dari sumber kemakmuran.
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Jawa Pos
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