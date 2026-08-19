Nasib Baik Seolah Mengikuti, Ini 6 Shio yang Dipercaya Punya Rezeki Melimpah

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kebudayaan Tiongkok, shio kerap digunakan sebagai bagian dari penafsiran karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki sifat dan kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam urusan karier, hubungan sosial, maupun keberuntungan finansial.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio sering disebut mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang dan kemakmuran. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu memanfaatkan kesempatan, bekerja keras, serta menjaga hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang disebut memiliki keberuntungan kuat dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, gesit, dan memiliki banyak inisiatif. Mereka mampu membaca situasi dengan cepat sehingga tidak mudah melewatkan kesempatan yang datang.

Kemampuan beradaptasi dan kegigihan dalam mengejar tujuan membuat Shio Tikus dipercaya memiliki prospek baik dalam karier maupun finansial. Mereka juga dianggap cukup pandai mencari cara untuk mengubah peluang kecil menjadi hasil yang menguntungkan.

2. Shio Naga Dalam budaya Tiongkok, Naga memiliki simbol yang kuat dan sering dikaitkan dengan kejayaan, kekuatan, serta keberuntungan. Karakter pemilik shio ini biasanya digambarkan percaya diri, berani, dan memiliki pandangan jauh ke depan.

Sifat tersebut membuat Shio Naga dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Keberanian mengambil keputusan dan kemampuan mengejar target menjadi faktor yang dianggap membuka jalan menuju kesuksesan dan kemakmuran.

3. Shio Kuda Shio Kuda dikenal aktif, gesit, dan tidak suka berdiam diri terlalu lama. Mereka cenderung cepat mengambil tindakan ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan.

Dalam urusan finansial dan pekerjaan, karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan utama. Ditambah dengan etos kerja yang tinggi, Shio Kuda disebut memiliki peluang besar untuk mengembangkan karier dan meningkatkan kondisi ekonominya.