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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 30 Juli 2026 | 02.46 WIB

Rezeki Melimpah! Inilah 8 Weton yang Diramal Panen Kekayaan Besar Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah. (Magnific)

JawaPos.Com - Rezeki dan keberuntungan selalu menjadi pembahasan menarik dalam tradisi Primbon Jawa. 

Sejak dahulu, masyarakat Jawa meyakini bahwa weton kelahiran tidak hanya mencerminkan watak seseorang, tetapi juga dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan hidup, peluang meraih kesuksesan, hingga keberuntungan dalam urusan finansial. 

Dari sekian banyak weton, terdapat beberapa yang sering disebut memiliki aura kemakmuran sehingga dipercaya lebih mudah memperoleh rezeki sepanjang hidup.

Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, panen kekayaan tidak selalu berarti memperoleh harta secara instan. 

Istilah tersebut lebih menggambarkan kondisi ketika seseorang menikmati hasil kerja kerasnya secara berkelanjutan, memiliki penghasilan yang stabil, usaha yang berkembang, serta kesempatan finansial yang terus berdatangan. 

Karakter yang rajin, disiplin, jujur, dan pandai membangun hubungan dengan orang lain juga dipercaya menjadi faktor yang memperkuat jalan rezeki mereka.

Perlu dipahami bahwa Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya Nusantara yang berisi berbagai penafsiran tradisional. 

Pembahasan mengenai weton bersifat budaya dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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