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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.24 WIB

Bukan Sekadar Menabung, Ini 9 Kebiasaan Wanita Mandiri dalam Mengatur Keuangan

ilustrasi wanita yang sukses finansial. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi wanita yang sukses finansial. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesuksesan finansial tidak hanya diukur dari besarnya tabungan atau saldo rekening. Lebih dari itu, kondisi ini mencerminkan kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan hidup tanpa terlalu dibatasi oleh masalah keuangan.

Bagi banyak wanita, mencapai kemandirian finansial bukan sekadar memahami cara mengelola uang. Dibutuhkan pola pikir yang tepat, kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan, serta kebiasaan positif yang mendukung pertumbuhan kondisi keuangan dalam jangka panjang.

Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan kebiasaan yang kerap diterapkan wanita mandiri untuk membangun kesuksesan finansial.

1. Mengutamakan tabungan dan investasi

Wanita mandiri selalu menyisihkan sebagian penghasilannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Dana tersebut dialokasikan untuk tabungan maupun investasi sebagai bekal masa depan sekaligus perlindungan saat menghadapi kondisi darurat.

2. Disiplin menjalankan anggaran

Mengatur anggaran menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Dengan membuat perencanaan keuangan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, mereka dapat mengontrol pengeluaran dan memastikan setiap uang digunakan sesuai prioritas.

3. Berinvestasi secara rutin

Daripada membiarkan uang mengendap tanpa berkembang, wanita mandiri memilih berinvestasi secara konsisten. Mereka juga terus mempelajari perkembangan pasar agar keputusan investasi yang diambil sesuai dengan kondisi yang ada.

4. Menyiapkan dana darurat

Editor: Setyo Adi Nugroho
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