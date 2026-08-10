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Niko Sulpriyono
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.45 WIB

Jangan Dianggap Sepele, 10 Hal Ini Bisa Membuat Hati Wanita Terluka

&nbsp;Ilustrasi menyakiti hati wanita (cookie_studio/Freepik) - Image

&nbsp;Ilustrasi menyakiti hati wanita (cookie_studio/Freepik)

JawaPos.com – Tidak semua masalah dalam hubungan bermula dari pertengkaran besar. Sering kali, luka emosional justru muncul dari sikap sederhana yang dilakukan berulang kali tanpa disadari.

Perubahan perhatian, cara berkomunikasi, hingga respons ketika menghadapi masalah dapat memengaruhi perasaan pasangan. Sayangnya, hal-hal seperti ini tidak selalu dibicarakan secara terbuka.

Dalam hubungan yang sehat, memahami perasaan pasangan bukan berarti harus kehilangan jati diri. Setiap orang tetap membutuhkan ruang pribadi, batasan yang jelas, serta kehidupan di luar hubungan.

Karena itu, ketika pasangan mulai berubah atau menjaga jarak, respons terbaik bukanlah mengejar secara berlebihan maupun memainkan emosi. Ketenangan, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap diri sendiri justru lebih penting.

Berikut 10 hal yang dapat memengaruhi perasaan wanita dalam hubungan sekaligus cara menyikapinya, dirangkum dari kanal YouTube Pria Keren.

1. Ketika Pasangan Mulai Menjauh Secara Emosional

Perubahan perasaan seseorang sering kali muncul secara perlahan. Pasangan mungkin masih membalas pesan dan tetap berkomunikasi, tetapi antusiasmenya mulai berkurang.

Percakapan yang dahulu terasa hangat menjadi singkat. Ia juga mungkin semakin jarang bercerita atau menunjukkan ketertarikan terhadap aktivitas bersama.

Situasi seperti ini sebaiknya tidak langsung dihadapi dengan kepanikan. Memberikan perhatian secara berlebihan atau terus-menerus mengejar justru berpotensi membuat keadaan semakin tidak nyaman.

Lebih baik berikan ruang sekaligus membuka kesempatan untuk berbicara. Tanyakan apa yang sedang dirasakan tanpa memaksa atau menyalahkan.

2. Sikap Tenang yang Sulit Dipahami

Ketika hubungan sedang menghadapi masalah, seseorang terkadang memilih untuk tetap tenang. Sikap ini dapat menjadi hal positif jika dilakukan untuk mengendalikan emosi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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