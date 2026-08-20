Ramalan Zodiak Capricorn 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn terus berupaya mencapai puncak dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendakinya adalah melalui kesabaran, daya tahan, dan tekad. Capricorn memiliki kemampuan yang solid untuk menavigasi, baik ranah fisik maupun mental.



Kemungkinan, hubungan keluarga sedikit tegang dan ada beberapa perselisihan kecil yang terjadi. Sebaiknya hindari orang terkasih yang tampak kesal atau marah. Hindari konfrontasi yang tidak perlu, jadi ambillah jalan yang lebih baik dan hindari argumen yang tidak diinginkan.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 20 Agustus 2026.



Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan bertemu seseorang yang sama-sama menyukai tantangan dan membenci kebosanan. Terkait karir, manfaatkan peluang untuk meraih posisi penting yang sedang terbuka saat ini.

Sementara itu, bersihkan sistem pencernaan dengan menghindari alkohol dan minumlah banyak air putih. Terkait keuangan, beragam pilihan rumah baru tersedia dan membuat Capricorn lebih memahami tentang bagaimana yang dicari.

Cinta Capricorn

Capricorn berharap bertemu seseorang yang menarik, dan hari ini mungkin akan terwujud. Hubungan ini akan penuh dengan hal-hal menarik, karena kalian berdua sama-sama menyukai tantangan dan membenci kebosanan.