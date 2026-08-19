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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.27 WIB

Intip Ramalan Shio Besok Kamis 20 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio. Sumber foto: Freepik

Jawapos.com - Ramalan shio besok Kamis 20 Agustus 2026 kembali menarik untuk disimak, khususnya bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Memasuki pekan ketiga Agustus, masing-masing shio menghadapi dinamika yang berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, hingga kehidupan sehari-hari.

Kamis, 20 Agustus 2026 dapat menjadi momen untuk melihat kembali rencana yang sedang berjalan. 

Energi Tahun Kuda Api sendiri dikenal cepat, penuh semangat, kreatif, mandiri, sekaligus berpotensi mendorong seseorang menjadi terlalu terburu-buru. 

Karena itu, keberanian mengambil peluang tetap perlu diimbangi dengan kejernihan dalam menentukan arah. 

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk besok Kamis, 20 Agustus 2026

1. Shio Naga

Pemilik shio Naga berpotensi menjalani Kamis, 20 Agustus 2026, dengan energi yang cukup mendukung untuk mengembangkan rencana. 

Editor: Novia Tri Astuti
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