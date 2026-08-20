Ramalan Zodiak Aquarius 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius bisa menjelajahi dan menemukan hal-hal baru. Cobalah menyampaikan pikiran dengan hati-hati agar bisa melanjutkan inisiatif dan rencana dengan cara yang tepat.
Semuanya akan berjalan dengan baik dan Aquarius bisa mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan rumah. Di sisi lain, koneksi baru kemungkinan akan memasuki hidup dan meningkatkan semangat Aquarius.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius mungkin terkejut saat seorang teman mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Terkait karir, Aquarius akan merasa lega karena masalah pekerjaan yang tertunda akhirnya terselesaikan.
Sementara itu, fokuslah memperbaiki pola makan dan hindari mengonsumsi camilan yang tidak sehat. Pada sisi keuangan, cobalah meminta nasihat dari seseorang yang bijaksana jika ingin melakukan pembelian properti.
Cinta Aquarius
Aquarius mungkin mendapat kejutan, dimana seorang teman mengungkapkan perasaan romantis yang selama ini terpendam. Terimalah kabar ini dengan penuh empati dan hati yang terbuka. Prospek hubungan ini cerah, jadi cobalah melihat kemana hubungan ini akan membawamu.
Karir Aquarius
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Jawa Pos
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