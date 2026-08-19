Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis 20 Agustus 2026: Intuisi Menguat, Keuangan Tetap Stabil

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Kamis 20 Agustus 2026, membawa pesan agar Aquarius lebih percaya pada intuisi ketika menghadapi berbagai situasi.
Ada kalanya jawaban yang dicari tidak langsung terlihat melalui perhitungan logis, tetapi muncul dari kepekaan dalam membaca keadaan.
Di sisi lain, kondisi keuangan Aquarius cenderung stabil sehingga hari esok dapat dimanfaatkan untuk menata anggaran dan menyelesaikan sejumlah pengeluaran yang masih tertunda.
Dalam pekerjaan, membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja juga dapat membuat suasana profesional terasa lebih nyaman.
Dalam urusan asmara, Aquarius yang masih lajang berpeluang mendapatkan perhatian melalui aplikasi kencan atau komunikasi secara daring.
Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, menjaga keseimbangan emosi menjadi hal penting agar kekhawatiran tidak memengaruhi hubungan.
Kesehatan juga perlu diperhatikan, terutama dengan memastikan tubuh memperoleh cukup cairan, membawa camilan ketika beraktivitas, serta menghindari paparan panas atau sinar matahari secara berlebihan.
Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Kamis, 20 Agustus 2026.
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Jawa Pos
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