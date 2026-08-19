Berpeluang Hoki! Ramalan Shio Besok Kamis 20 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

JawaPos.com - Ramalan shio besok Kamis 20 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Memasuki pekan ketiga Agustus, energi Tahun Kuda Api 2026 mendorong keberanian, kreativitas, gerak cepat, dan kemampuan mengambil peluang, tetapi tetap membutuhkan pertimbangan agar tidak berubah menjadi keputusan impulsif.

Kamis, 20 Agustus 2026 dapat menjadi momentum bagi keempat shio tersebut untuk mengevaluasi pekerjaan, mengatur keuangan, memperbaiki komunikasi dalam hubungan, dan menentukan langkah berikutnya.

Ramalan astrologi menggambarkan 2026 sebagai periode dengan dinamika berbeda bagi setiap shio, sehingga keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama.

Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci untuk besok, Kamis 20 Agustus 2026.

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus berpeluang menjalani Kamis, 20 Agustus 2026, dengan energi yang cukup aktif.