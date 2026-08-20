3 Zodiak Ini Diprediksi Ketiban Hoki Mulai 20 Agustus 2026, Berani Melangkah Jadi Kunci Utama

Ilustrasi Ketiban Hoki (jcomp/magnific)
JawaPos.com - Ada kalanya keberuntungan tidak datang dalam bentuk sesuatu yang besar dan langsung terlihat.
Justru, peluang sering muncul dari keberanian mengambil langkah yang sebelumnya terasa terlalu berisiko.
Pada Kamis, 20 Agustus 2026, energi astrologi membawa dorongan bagi beberapa zodiak untuk lebih berani menunjukkan keinginan, menyampaikan pendapat, dan mengambil kesempatan.
Dalam astrologi, posisi Matahari di Leo yang membentuk aspek trine dengan Lilith di Sagitarius dikaitkan dengan keberanian, kebebasan berekspresi, dan dorongan untuk keluar dari batas yang selama ini dibuat sendiri.
Energi tersebut membuat seseorang lebih berani mengikuti intuisi dan tidak terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain.
Bagi sebagian zodiak, keberanian tersebut dapat membuka jalan menuju keberuntungan.
Hal yang sebelumnya dianggap sebagai keputusan biasa bahkan dapat berkembang menjadi peluang yang lebih menjanjikan.
Karena itu, 20 Agustus 2026 dapat menjadi momentum untuk tidak terlalu lama menunggu ketika kesempatan sudah berada di depan mata.
3 zodiak yang paling kuat merasakan energi tersebut adalah Aries, Capricorn, dan Pisces dikutip dari Yourtango.com.
Bukan berarti keberuntungan hanya dimiliki ketiganya, tetapi ketiga zodiak ini digambarkan memiliki dorongan lebih besar untuk berani bertindak, berbicara, dan menerima perubahan positif.
1. Aries
Aries menjadi salah satu zodiak yang diprediksi paling merasakan dorongan keberuntungan pada 20 Agustus 2026.
Sesuatu yang Anda lakukan beberapa waktu terakhir mungkin awalnya tampak sederhana dan tidak menjanjikan hasil besar.
Namun, perkembangan yang muncul justru dapat membuat Anda menyadari bahwa keputusan tersebut membawa dampak yang lebih jauh daripada perkiraan.
Energi Matahari trine Lilith mendorong Aries untuk tidak terus-menerus menunggu kepastian.
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