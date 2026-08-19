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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.25 WIB

Rezeki Mengalir Deras! 4 Shio Ini Disebut Punya Peluang Besar Jadi Kaya

shio banjir cuan yang siap hidup penuh kekayaan dan keberkahan. (Freepik/ freepik) - Image

shio banjir cuan yang siap hidup penuh kekayaan dan keberkahan. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang berkecukupan, baik dari sisi materi maupun ketenangan hidup. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter yang melekat pada setiap shio kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan seseorang.

Ada beberapa shio yang dipercaya memiliki karakter kuat untuk mengejar peluang, mengembangkan usaha, serta mengelola kondisi finansial. Pada periode tertentu, mereka bahkan diramal mendapat kesempatan yang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan. Usaha, keputusan finansial, dan kondisi nyata setiap orang tetap menjadi faktor utama.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang dalam ramalan disebut berpotensi menikmati keberuntungan materi dan kehidupan yang semakin sejahtera.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai sosok berani, penuh energi, dan tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan. Karakter tersebut membuat mereka cenderung berani mengambil kesempatan yang mungkin dihindari orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, keberanian mengambil keputusan dapat menjadi modal untuk menemukan peluang baru. Mereka juga dikenal memiliki semangat juang tinggi sehingga tidak gampang menyerah ketika menghadapi kegagalan.

Jika keberanian tersebut diimbangi perhitungan yang matang, Shio Macan dipercaya mampu mengembangkan kondisi finansialnya. Peluang mendapatkan pemasukan tambahan atau mencapai target ekonomi pun disebut semakin terbuka.

2. Shio Kuda

Shio Kuda identik dengan pribadi aktif, energik, dan senang bergerak. Mereka biasanya tidak betah berada terlalu lama dalam situasi yang monoton dan cenderung tertarik mencoba pengalaman baru.

Sifat dinamis ini membuat Shio Kuda lebih mudah melihat kesempatan dari berbagai bidang. Mereka juga dianggap cukup berani mengambil langkah ketika menemukan peluang yang dinilai menjanjikan.

Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu keunggulan mereka. Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman yang dimiliki, Shio Kuda dipercaya dapat membuka sumber pemasukan baru serta memperbaiki kondisi finansial secara bertahap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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