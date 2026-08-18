Peluang Cuan Terbuka Lebar! Ini 7 Shio yang Disebut Punya Hoki Finansial

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, karier, hubungan sosial, hingga kondisi finansial.

Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang ekonomi. Ada yang unggul karena berani mengambil kesempatan, sementara lainnya dikenal pandai membangun relasi, menyusun strategi, atau memanfaatkan peluang kecil.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial istimewa. Berikut gambaran karakter dan hoki yang dikaitkan dengan masing-masing shio.

1. Shio Naga – Karisma Besar, Peluang Ikut Berdatangan Naga sejak lama menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran dalam berbagai tradisi budaya Tionghoa.

Orang yang berada di bawah shio ini dipercaya mempunyai karakter percaya diri dan kemampuan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Sikap tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dalam urusan finansial, keberuntungan Naga tidak hanya digambarkan melalui pemasukan berupa uang. Peluang kerja, koneksi penting, kepercayaan dari orang lain, hingga kesempatan menjalankan proyek besar juga dianggap sebagai bagian dari keberuntungan mereka.

Kuncinya adalah menggunakan pengaruh tersebut secara bijaksana agar peluang yang datang dapat berkembang menjadi pencapaian nyata.

2. Shio Kelinci – Hoki Datang Lewat Relasi Kelinci dikenal memiliki karakter lembut, ramah, dan cenderung menghindari perselisihan.

Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka dalam membangun hubungan sosial. Kemampuan membuat orang lain merasa nyaman dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam pekerjaan maupun bisnis.