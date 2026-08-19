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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.24 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis 20 Agustus 2026: Keuangan Membawa Kejutan, Karier Penuh Ide

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Kamis 20 Agustus 2026, membawa energi yang cukup dinamis. 

Capricorn mungkin merasa emosinya sulit dipahami atau suasana hati cepat berubah, sehingga menjaga diri dan memperhatikan kebutuhan tubuh menjadi hal yang penting. 

Di tengah kondisi tersebut, ada kabar menggembirakan dari sektor keuangan. Keberuntungan finansial diprediksi membaik seiring berjalannya hari dan dapat menghadirkan peluang atau kejutan positif.

Dalam urusan percintaan, hubungan Capricorn cenderung stabil meski persoalan kecil di rumah berpotensi memicu perbedaan pendapat. 

Sementara dalam pekerjaan, Capricorn didorong untuk tidak terpaku pada cara lama dan berani mengembangkan ide kreatif. 

Dari sisi kesehatan, kondisi tubuh mungkin terasa lebih sensitif sehingga kebutuhan untuk beristirahat tidak sebaiknya diabaikan. 

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Kamis, 20 Agustus 2026.

1. Percintaan Capricorn

Editor: Novia Tri Astuti
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