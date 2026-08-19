Jadi Paling Beruntung! Ramalan Shio Besok Kamis 20 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi Shio (macrovector/magnific)
Jawapos.com - Ramalan shio besok Kamis 20 Agustus 2026 menjadi bacaan menarik bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
Memasuki pekan ketiga Agustus, energi Tahun Kuda Api 2026 mendorong keberanian, kreativitas, produktivitas, serta kemampuan untuk bergerak lebih cepat ketika peluang datang.
Kamis, 20 Agustus 2026 dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali pekerjaan, kondisi keuangan, hubungan asmara, dan rencana pribadi.
Namun, energi Kuda Api yang cepat juga perlu diimbangi dengan ketelitian agar keputusan yang diambil tidak terlalu impulsif.
Astrology.com menggambarkan tahun ini sebagai periode yang kuat untuk membangun momentum, tetapi tetap membutuhkan kejelasan arah dan kemampuan membedakan peluang dari risiko.
Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk besok, Kamis 20 Agustus 2026.
Prediksi ini dapat menjadi bahan refleksi dan hiburan untuk membantu Anda mempersiapkan aktivitas sehari-hari.
1. Shio Monyet
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Jawa Pos
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