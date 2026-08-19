Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.21 WIB

12 Shio Paling Hoki Besok Kamis 20 Agustus 2026: Intip, Shiomu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan 12 shio paling hoki besok, Kamis 20 Agustus 2026, kembali menarik perhatian untuk disimak. 

Yuk, simak ramalan 12 shio paling hoki besok, Kamis 20 Agustus 2026 dan cek urutan keberuntungan Shiomu. 

Memasuki penghujung pekan kerja, setiap shio memiliki peluang dan tantangan berbeda, mulai dari urusan rezeki, karier, hubungan sosial, hingga kehidupan asmara.

Bagi sebagian orang, ramalan shio dapat menjadi bahan refleksi untuk melihat bagaimana energi dan peluang pada hari tertentu. 

Lantas, shio apa yang diprediksi paling hoki pada Kamis, 20 Agustus 2026? Apakah shio Anda berada di posisi teratas?

Dilansir dari Astrology.com, berikut urutan 12 shio paling hoki besok, Kamis 20 Agustus 2026, yang dapat dijadikan bacaan hiburan sekaligus refleksi sebelum menjalani aktivitas.

1. Shio Naga

Shio Naga menempati posisi pertama dalam daftar 12 shio paling hoki besok, Kamis 20 Agustus 2026. 

Energi positif hari ini dapat mendorong pemilik shio Naga untuk lebih berani menunjukkan kemampuan, mengambil inisiatif, dan memanfaatkan peluang yang sebelumnya hanya dipertimbangkan.

Dalam urusan karier, Shio Naga memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan profesional. 

Ide yang selama ini belum mendapatkan ruang dapat kembali dibicarakan. Jika Anda sedang mengincar proyek baru, promosi, perpindahan posisi, atau kesempatan bekerja sama dengan orang lain, jangan ragu menyampaikan kemampuan secara profesional.

Ramalan Astrologi dalam ramalan tahunannya menggambarkan 2026 sebagai tahun yang mendukung Shio Naga untuk membuat kemajuan, membangun jaringan, dan memperoleh peluang melalui pertemanan maupun koneksi profesional. Bahkan, langkah kecil disebut dapat berkembang menjadi hasil yang lebih besar.

Dalam sektor keuangan, peluang tambahan dapat muncul melalui pekerjaan atau jaringan yang sudah dimiliki. 

Meski begitu, keberuntungan sebaiknya tidak membuat Anda terlalu berani mengambil risiko.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis 20 Agustus 2026: Cinta Menguji Emosi - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis 20 Agustus 2026: Cinta Menguji Emosi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.19 WIB

Prediksi 20 Agustus 2026: 4 Shio Disebut Memasuki Fase Hidup Lebih Baik dan Penuh Kedamaian - Image
Zodiak

Prediksi 20 Agustus 2026: 4 Shio Disebut Memasuki Fase Hidup Lebih Baik dan Penuh Kedamaian

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.18 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis 20 Agustus 2026: Keuangan Bawa Kabar Baik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis 20 Agustus 2026: Keuangan Bawa Kabar Baik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore