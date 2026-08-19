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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.19 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis 20 Agustus 2026: Cinta Menguji Emosi

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Kamis 20 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup emosional. 

Scorpio mungkin tiba-tiba teringat pada masa lalu, terutama jika ada seseorang dari kehidupan sebelumnya yang kembali muncul atau membawa kenangan lama. 

Situasi tersebut dapat membuat perasaan yang sempat terkubur kembali terasa kuat. 

Karena itu, Scorpio perlu berhati-hati agar nostalgia tidak membuat keputusan hari esok dipengaruhi oleh emosi sesaat. 

Astrologi uga mengingatkan Scorpio untuk lebih berhati-hati dalam urusan keuangan, menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu, serta tidak memaksakan perjalanan apabila intuisi memberi sinyal kurang nyaman.

Dalam kehidupan asmara, Scorpio yang sudah memiliki pasangan berpotensi menghadapi ketegangan emosional. 

Sementara Scorpio lajang justru dapat menikmati waktu menyenangkan bersama teman-teman. 

Di tempat kerja, fokus pada tenggat waktu menjadi prioritas. Dari sisi finansial, perjudian dan keputusan berisiko sebaiknya dihindari. 

Editor: Novia Tri Astuti
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