Ramalan Zodiak Sagitarius 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini menjadi momen yang tepat untuk Sagitarius mengatur diri sendiri jika sedang mempertimbangkan berbagai pilihan akademis untuk melanjutkan pendidikan.



Pertimbangkan semua pilihan dan identifikasi pro dan kontranya. Para profesional harus merencanakan semua tanggung jawab sebelum ada hal yang terlewat dan lepas kendali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 20 Agustus 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Tingkat romantisme zodiak Sagitarius berkembang dan akan bertemu seseorang yang menarik. Terkait karir, lakukan persiapan jauh-jauh karena kesempatan untuk mendapatkan posisi penting sedang terbuka.



Sementara itu, pilihlah makanan dengan bijak agar energi Sagitarius meningkat serta berat badan menurun. Pada ranah keuangan, Sagitarius akan menemukan petunjuk yang menjanjikan tentang rumah impian yang selama ini dicari.



Cinta Sagitarius

Hari ini, Sagitarius akan beruntung dalam urusan cinta. Kemungkinan, Sagitarius akan bertemu seseorang yang menarik sehingga tingkat romantisme berkembang.