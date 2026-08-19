4 Shio Mulai Mengatasi Tekanan Finansial Lebih Bijak pada 20 Agustus 2026

Ilustrasi shio mengatasi tekanan finansial (freepik)
JawaPos.com - Ramalan astrologi menyebut empat shio diprediksi mulai mengatasi tekanan finansial dengan lebih bijak pada 20 Agustus 2026. Simak perubahan pola pikir dan peluang keuangan mereka.
Tekanan finansial dapat membuat kehidupan terasa lebih berat, terutama ketika pengeluaran terus bertambah sementara pemasukan belum bergerak sesuai harapan.
Namun, 20 Agustus 2026 diprediksi menjadi momentum bagi beberapa shio untuk mulai melihat persoalan keuangan dari sudut pandang yang lebih tenang dan rasional.
Dalam astrologi Tiongkok, Kamis, 20 Agustus 2026 merupakan Fire Tiger Destruction Day dalam periode Fire Monkey dan tahun Fire Horse.
Energi tersebut dikaitkan dengan keberanian membereskan sesuatu yang sudah tidak lagi bermanfaat, termasuk kebiasaan, tanggung jawab, maupun pola pengelolaan hidup yang selama ini justru menambah tekanan.
Dikutip dari laman YourTango, 20 Agustus 2026, empat shio yang mendapatkan energi positif pada hari tersebut adalah Naga, Monyet, Kuda, dan Ular.
Masing-masing memiliki persoalan berbeda yang perlu diselesaikan agar kehidupan terasa lebih mudah. Berikut ulasan lengkapnya.
1. Shio Kuda
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Jawa Pos
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