Jalan Rezekinya Dipercaya Lancar, Ini 6 Weton yang Disebut Mudah Mencapai Kemakmuran

seseorang yang segera capai kekayaan duniawi. (Freepik/user17340861)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan salah satu bagian dari tradisi yang digunakan untuk membaca karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungannya menggabungkan hari dalam kalender Jawa dengan lima pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Bagi sebagian masyarakat, weton dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang. Dalam pandangan tradisional tersebut, ada sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter dan potensi tertentu yang mendukung perjalanan menuju kemakmuran.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan.
Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dalam ramalan Primbon Jawa dikaitkan dengan peluang rezeki dan kekayaan.
Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang rajin, ulet, dan tidak gampang menyerah. Mereka cenderung memiliki pembawaan lembut, tetapi tetap memegang prinsip yang diyakininya.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ketekunan menjadi salah satu modal utama Senin Legi untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. Keberhasilan mereka digambarkan tidak datang secara mendadak, melainkan terbentuk dari usaha yang dilakukan secara terus-menerus.
Ketika kerja keras tersebut mulai membuahkan hasil, kondisi finansial pun dipercaya dapat berkembang secara perlahan hingga mencapai kemapanan.
Jumat Kliwon memiliki tempat tersendiri dalam tradisi Jawa. Weton ini sering dikaitkan dengan aura kuat, kewibawaan, dan daya tarik yang membuat pemiliknya mudah mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar.
Karakter tersebut dipercaya dapat mendukung mereka yang menekuni bidang kepemimpinan, perdagangan, maupun usaha mandiri. Kemampuan membangun kepercayaan dengan orang lain menjadi salah satu kekuatan yang dapat membuka berbagai kesempatan.
Dalam ramalan, keberuntungan Jumat Kliwon akan semakin baik apabila kemampuan tersebut digunakan secara bijaksana dan disertai niat yang baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1