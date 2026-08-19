Jalan Rezekinya Dipercaya Lancar, Ini 6 Weton yang Disebut Mudah Mencapai Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan salah satu bagian dari tradisi yang digunakan untuk membaca karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungannya menggabungkan hari dalam kalender Jawa dengan lima pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Bagi sebagian masyarakat, weton dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang. Dalam pandangan tradisional tersebut, ada sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter dan potensi tertentu yang mendukung perjalanan menuju kemakmuran.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dalam ramalan Primbon Jawa dikaitkan dengan peluang rezeki dan kekayaan.

1. Senin Legi — Tekun dan Konsisten Mengejar Tujuan Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang rajin, ulet, dan tidak gampang menyerah. Mereka cenderung memiliki pembawaan lembut, tetapi tetap memegang prinsip yang diyakininya.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ketekunan menjadi salah satu modal utama Senin Legi untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. Keberhasilan mereka digambarkan tidak datang secara mendadak, melainkan terbentuk dari usaha yang dilakukan secara terus-menerus.

Ketika kerja keras tersebut mulai membuahkan hasil, kondisi finansial pun dipercaya dapat berkembang secara perlahan hingga mencapai kemapanan.

2. Jumat Kliwon — Karisma yang Membuka Peluang Jumat Kliwon memiliki tempat tersendiri dalam tradisi Jawa. Weton ini sering dikaitkan dengan aura kuat, kewibawaan, dan daya tarik yang membuat pemiliknya mudah mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar.

Karakter tersebut dipercaya dapat mendukung mereka yang menekuni bidang kepemimpinan, perdagangan, maupun usaha mandiri. Kemampuan membangun kepercayaan dengan orang lain menjadi salah satu kekuatan yang dapat membuka berbagai kesempatan.