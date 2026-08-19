8 Weton Pembawa Hoki Finansial, Konon Rezekinya Sudah Terlihat Sejak Kecil

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup dan keberuntungan.

Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki garis rezeki yang kuat. Mereka disebut mempunyai karakter dan potensi yang dapat mendukung kehidupan ekonomi sejak usia muda.

Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan berdasarkan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kesuksesan seseorang tentu tetap dipengaruhi oleh usaha, kesempatan, lingkungan, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang dipercaya memiliki potensi kemakmuran sejak masih kecil.

1. Minggu Wage Minggu Wage dipercaya memiliki sejumlah karakter yang mendukung pencapaian dalam bidang finansial. Mereka dikenal cerdas dan mampu mempertimbangkan sesuatu dengan cukup matang sebelum mengambil keputusan.

Kreativitas yang dimiliki juga membuat mereka tidak mudah kehabisan ide ketika mencari peluang. Ditambah intuisi yang kuat, mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Karakter kepemimpinan dan kemampuan dalam mengelola usaha menjadi nilai tambah yang membuat weton ini kerap dikaitkan dengan kesuksesan sejak usia relatif muda.

2. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki semangat kerja tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Mereka cenderung mampu bertahan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Kemampuan beradaptasi juga membantu mereka menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.