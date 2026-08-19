Peluang Emas Terbuka, Ini 6 Shio yang Konon Punya Nasib Finansial Cerah

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemakmuran dan kehidupan yang berkecukupan.

Peruntungan tersebut biasanya dikaitkan dengan karakter seperti kecerdasan membaca peluang, kemampuan mengelola uang, keberanian mengambil keputusan, hingga kedisiplinan dalam merencanakan masa depan.

Ada pula ramalan yang menghubungkan beberapa shio dengan peluang mendapatkan keuntungan dari aset atau logam berharga. Namun, hal tersebut tetap merupakan bagian dari kepercayaan dan bukan jaminan kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran.

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan cepat membaca keadaan. Dalam urusan finansial, mereka disebut memiliki naluri yang cukup baik dalam melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Mereka juga dikenal mudah beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Kemampuan tersebut dapat membantu mereka menemukan alternatif ketika salah satu sumber penghasilan mengalami kendala.

Selain mencari peluang baru, shio Tikus disebut cukup pandai mengatur keuangan. Perpaduan antara kreativitas, kecerdikan, dan keberanian mengambil keputusan membuat mereka dalam ramalan dikaitkan dengan peluang memperoleh kemakmuran.

2. Shio Kambing