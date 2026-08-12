Badai Segera Berlalu, 5 Zodiak Ini Konon Masuk Fase Kehidupan Lebih Cerah

JawaPos.com – Ada kalanya berbagai persoalan datang hampir bersamaan sehingga membuat kehidupan terasa lebih berat dari biasanya.

Masalah pekerjaan, hubungan dengan orang terdekat, kondisi finansial, hingga persoalan pribadi dapat menguras energi dan membuat seseorang kehilangan semangat. Namun, tidak ada fase sulit yang berlangsung selamanya.

Dalam astrologi populer, periode penuh tekanan juga dipercaya dapat menjadi bagian dari proses menuju perubahan. Setelah menghadapi berbagai tantangan, seseorang disebut berpeluang memasuki fase yang lebih ringan dan penuh kesempatan.

Lima zodiak berikut disebut sedang berada dalam masa yang cukup menguji kesabaran, tetapi diprediksi segera mendapatkan perkembangan yang lebih positif.

Ramalan ini dirangkum dari YourTango, sebagaimana disebutkan dalam materi sumber. Astrologi sendiri merupakan kepercayaan populer dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

1. Leo Leo disebut sedang menghadapi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan komunikasi. Kesalahpahaman dengan orang lain maupun rencana yang tidak berjalan sesuai harapan dapat membuat rasa percaya diri sempat menurun.

Namun, kondisi tersebut diprediksi tidak berlangsung lama. Leo disebut akan kembali mendapatkan kejernihan dalam berpikir sehingga lebih mudah menentukan langkah berikutnya.

Komunikasi dengan orang-orang di sekitar juga berpotensi membaik. Dengan lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan sekaligus tetap tegas terhadap kebutuhan pribadi, hubungan yang sebelumnya terasa rumit dapat menjadi lebih hangat.

Fase ini juga dapat menjadi kesempatan bagi Leo untuk kembali mengerjakan berbagai ide yang sempat tertunda.