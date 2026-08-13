Ada Babi hingga Tikus, 5 Shio Ini Disebut Punya Prospek Rezeki Paling Cerah

JawaPos.com -- Keberuntungan dan kelancaran rezeki menjadi hal yang kerap menarik perhatian ketika memasuki tahun baru. Dalam astrologi Tionghoa, masing-masing shio dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda.

Ada shio yang dianggap lebih menonjol dalam urusan karier, ada pula yang disebut memiliki peluang baik dalam bisnis dan keuangan. Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Untuk 2026, sejumlah shio disebut memiliki peluang menikmati keberuntungan yang lebih besar. Karakter, kemampuan membaca kesempatan, hingga cara mengelola hasil yang diperoleh menjadi beberapa hal yang dikaitkan dengan peruntungan tersebut.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut memiliki hoki dan peluang rezeki yang menjanjikan.

1. Shio Babi Shio Babi kerap diasosiasikan dengan keberuntungan dan kemakmuran dalam tradisi Tionghoa. Mereka yang lahir pada tahun 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 termasuk dalam shio ini.

Dalam penafsiran astrologi, pemilik Shio Babi dianggap mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam melihat kesempatan. Karakter yang cerdas dan naluri bisnis yang kuat disebut dapat membantu mereka menemukan peluang yang berpotensi menghasilkan keuntungan.

Tidak hanya mengandalkan keberuntungan, Shio Babi juga digambarkan mampu mempertahankan kondisi finansial karena memiliki kecenderungan menghargai apa yang sudah dimiliki.

Sikap bersyukur menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Mereka dipercaya tidak mudah menghamburkan hasil yang diperoleh dan cenderung berusaha menjaga kestabilan keuangan.

Jika peluang datang bersamaan dengan pengelolaan uang yang bijak, Shio Babi disebut berpotensi menikmati kondisi ekonomi yang lebih baik.