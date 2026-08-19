Tak Perlu ke Restoran, Ini Resep Cah Kangkung Seafood yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Cah kangkung menjadi salah satu hidangan yang kerap ditemukan di restoran seafood. Perpaduan sayuran yang masih renyah, bumbu gurih, dan aroma bawang putih membuat menu sederhana ini mampu menggugah selera.

Tidak harus pergi ke restoran untuk menikmatinya. Cah kangkung dengan cita rasa ala rumah makan seafood ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah.

Bahan yang diperlukan juga relatif sederhana. Proses memasaknya pun tidak membutuhkan waktu lama sehingga cocok dijadikan menu pendamping untuk makan bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cah kangkung ala restoran seafood yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan 1 ikat kangkung

5 ekor udang

5 siung bawang putih

Saus tiram secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Minyak untuk menumis dan menggoreng

Sedikit air Cara membuat Pisahkan bawang putih menjadi dua bagian. Iris tipis sebagian bawang putih, sementara sisanya digeprek kemudian cincang kasar.

Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih yang sudah diiris tipis, lalu goreng sampai kering dan berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat dan sisihkan sebagai taburan.

Gunakan wajan yang sama untuk memasak. Masukkan bawang putih cincang, kemudian tumis sebentar sampai harum.

Tambahkan udang dan masak hingga warnanya berubah. Pastikan udang matang sebelum memasukkan bahan berikutnya.

Masukkan kangkung, kemudian tambahkan saus tiram, garam, dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk cepat hingga seluruh bahan tercampur.

Tuangkan sedikit air agar bumbu lebih menyatu dan menghasilkan kuah ringan. Tumis sebentar sampai kangkung matang tetapi tetap memiliki tekstur yang segar.

Setelah matang, segera matikan api agar kangkung tidak terlalu layu.

Pindahkan cah kangkung ke dalam piring saji, kemudian siram dengan kuah yang tersisa di wajan.

Taburkan bawang putih goreng di atasnya untuk menambah aroma dan rasa gurih.