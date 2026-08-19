Tak Perlu Beli di Luar, Begini Cara Membuat Ayam Santan Pedas yang Lezat

JawaPos.com - Ayam santan pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan untuk Anda yang menyukai hidangan bercita rasa gurih sekaligus pedas. Perpaduan santan yang creamy dengan bumbu cabai menghasilkan kuah kaya rasa yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Daging ayam yang dimasak bersama aneka rempah juga membuat cita rasanya semakin kuat. Menu ini dapat disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Jika ingin membuatnya sendiri, prosesnya cukup mudah selama semua bumbu disiapkan dengan baik. Berikut resep ayam santan pedas yang diadaptasi dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
Ayam santan pedas siap dinikmati. Kuah santannya yang gurih, aroma rempah yang harum, serta rasa pedas dari cabai membuat menu ini cocok menjadi lauk andalan di rumah.
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Jawa Pos
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