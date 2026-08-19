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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.37 WIB

Tak Perlu Beli di Luar, Begini Cara Membuat Ayam Santan Pedas yang Lezat

Resep Ayam Santan Pedas yang Enak dan Menggugah Selera Makan./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com - Ayam santan pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan untuk Anda yang menyukai hidangan bercita rasa gurih sekaligus pedas. Perpaduan santan yang creamy dengan bumbu cabai menghasilkan kuah kaya rasa yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Daging ayam yang dimasak bersama aneka rempah juga membuat cita rasanya semakin kuat. Menu ini dapat disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Jika ingin membuatnya sendiri, prosesnya cukup mudah selama semua bumbu disiapkan dengan baik. Berikut resep ayam santan pedas yang diadaptasi dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan Ayam Santan Pedas

Bahan utama:

  • 1 kg paha ayam
  • 1,5 liter santan dari ½ butir kelapa
  • 25 gram cabai rawit merah
  • 1 batang serai
  • 4 lembar daun salam
  • 6 lembar daun jeruk purut
  • ½ sdt kunyit bubuk
  • 2 sdt garam
  • 2 sdt kaldu jamur

Bumbu yang digiling kasar:

  • 125 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 60 gram cabai merah besar
  • 50 gram cabai rawit hijau
  • 25 gram cabai rawit merah

Bumbu marinasi:

  • Merica bubuk secukupnya
  • Kunyit bubuk secukupnya
  • Ketumbar bubuk secukupnya

Cara Membuat Ayam Santan Pedas

  1. Bersihkan paha ayam, kemudian lumuri dengan merica, kunyit, dan ketumbar bubuk. Diamkan sekitar 30 menit agar bumbu meresap.
  1. Haluskan bawang merah dan bawang putih menggunakan blender. Sisihkan dalam wadah terpisah.
  1. Blender kasar cabai merah besar, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Jangan terlalu halus agar tekstur bumbunya tetap terasa.
  1. Panaskan minyak, lalu goreng ayam sebentar hingga permukaannya berubah warna dan setengah matang. Angkat dan tiriskan.
  1. Gunakan sedikit minyak untuk menumis bumbu bawang. Masak hingga aromanya harum dan bumbu matang.
  1. Masukkan cabai yang telah digiling kasar. Aduk dan tumis kembali sampai bumbu benar-benar matang.
  1. Tambahkan serai, daun salam, serta daun jeruk. Aduk beberapa saat agar aroma rempah keluar.
  1. Tuangkan santan secara perlahan sambil terus diaduk supaya santan tidak pecah. Masak hingga kuah mulai mendidih.
  1. Masukkan kunyit bubuk dan kaldu jamur, kemudian aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.
  1. Tambahkan cabai rawit merah utuh untuk memberikan sensasi pedas yang lebih kuat.
  1. Bumbui dengan garam sesuai selera. Setelah kuah mendidih, masukkan ayam yang sebelumnya sudah digoreng.
  1. Masak dengan api sedang hingga ayam matang sempurna dan kuah santan sedikit menyusut. Aduk sesekali agar bumbu merata.
  1. Setelah ayam empuk dan kuah terasa gurih serta pedas, matikan api.
  1. Pindahkan ke dalam wadah saji dan hidangkan bersama nasi putih hangat.

Ayam santan pedas siap dinikmati. Kuah santannya yang gurih, aroma rempah yang harum, serta rasa pedas dari cabai membuat menu ini cocok menjadi lauk andalan di rumah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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