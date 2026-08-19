Cocok Jadi Teman Ngemil, Begini Resep Dimsum Goreng Keju yang Renyah

JawaPos.com - Dimsum tidak hanya nikmat disantap dengan cara dikukus. Kini, dimsum goreng dengan tambahan isian keju menjadi salah satu camilan yang menarik untuk dicoba.

Perpaduan kulit yang garing dengan adonan ayam gurih dan keju yang meleleh di bagian tengah membuat camilan ini memiliki sensasi rasa yang berbeda. Menu ini juga bisa dibuat sendiri di rumah untuk teman bersantai bersama keluarga atau bahkan dijadikan inspirasi usaha makanan.

Dilansir dari kanal YouTube Wais Alqorni, berikut resep dimsum goreng keju lumer yang bisa dicoba di rumah.