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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 04.03 WIB

Cocok Jadi Teman Ngemil, Begini Resep Dimsum Goreng Keju yang Renyah

Resep Dimsum Goreng Keju Lumer yang Viral - Image

Resep Dimsum Goreng Keju Lumer yang Viral

JawaPos.com - Dimsum tidak hanya nikmat disantap dengan cara dikukus. Kini, dimsum goreng dengan tambahan isian keju menjadi salah satu camilan yang menarik untuk dicoba.

Perpaduan kulit yang garing dengan adonan ayam gurih dan keju yang meleleh di bagian tengah membuat camilan ini memiliki sensasi rasa yang berbeda. Menu ini juga bisa dibuat sendiri di rumah untuk teman bersantai bersama keluarga atau bahkan dijadikan inspirasi usaha makanan.

Dilansir dari kanal YouTube Wais Alqorni, berikut resep dimsum goreng keju lumer yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 300 gram daging ayam bagian paha
  • 300 gram daging ayam bagian dada
  • 70 gram tepung premiks
  • 2 putih telur
  • 1 sdm saus tiram
  • 1 sdm kecap asin
  • 1 sdm minyak wijen
  • 1 sdm bawang putih bubuk
  • 1 sdt merica bubuk
  • 1 sdm kaldu ayam
  • Keju oles secukupnya
  • Keju quick melt secukupnya
  • 20 gram susu kental manis
  • Kulit lumpia secukupnya

Cara Membuat

  1. Masukkan daging ayam bagian dada, putih telur, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, kaldu ayam, bawang putih bubuk, merica, dan tepung premiks ke dalam chopper. Proses sampai seluruh bahan tercampur rata.
  1. Tambahkan daging paha ayam yang sudah digiling, kemudian proses kembali sebentar hingga adonan menyatu. Setelah itu, pindahkan adonan ke dalam wadah.
  1. Di wadah terpisah, campurkan keju oles, keju quick melt, dan susu kental manis. Aduk hingga menghasilkan campuran yang lembut dan merata.
  1. Untuk membuat perekat, campurkan tepung terigu dengan sedikit air. Aduk sampai tidak menggumpal.
  1. Ambil selembar kulit lumpia, kemudian letakkan adonan ayam secukupnya. Tambahkan campuran keju di bagian tengah, lalu tutup kembali dengan adonan ayam.
  1. Lipat kulit lumpia hingga membentuk paket persegi. Oleskan larutan tepung pada bagian ujung kulit agar lipatan tidak terbuka ketika digoreng.
  1. Panaskan minyak dengan api sedang. Masukkan dimsum secara perlahan dan goreng sampai permukaannya berubah menjadi kuning keemasan serta matang merata.
  1. Setelah matang, angkat dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.

Dimsum goreng keju lumer pun siap disantap selagi hangat. Tekstur kulit yang renyah berpadu dengan isian ayam yang gurih dan keju yang meleleh dijamin membuat camilan ini semakin menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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