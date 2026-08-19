Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.04 WIB

Punya Mental Baja hingga Cerdas, Ini 5 Shio Pilihan Langit

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan tradisional, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang membuat perjalanan hidupnya dipenuhi peluang dan keberuntungan. Bahkan, ada anggapan bahwa beberapa shio tertentu termasuk yang mendapat restu langit sehingga doa dan harapannya lebih mudah menemukan jalan.

Kepercayaan tersebut biasanya dikaitkan dengan karakter, usaha, serta sikap yang dimiliki seseorang. Mereka dianggap memiliki ketekunan, kecerdasan, keberanian, atau kemampuan membangun hubungan baik yang dapat membuka berbagai kesempatan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut sebagai pilihan langit dan dipercaya memiliki jalan yang baik dalam meraih kemakmuran.

1. Shio Kerbau

Pemilik shio Kerbau dikenal memiliki karakter tangguh dan tidak mudah menyerah. Ketika menghadapi hambatan, mereka cenderung memilih bertahan dan terus mencari cara untuk mencapai tujuan.

Sifat tekun tersebut membuat mereka mampu menjalani proses panjang dalam mengejar kondisi finansial yang lebih baik. Mereka tidak terburu-buru mengharapkan hasil instan dan lebih percaya pada usaha yang dilakukan secara konsisten.

Kerbau juga dikenal menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Karakter tersebut dapat membuat mereka mendapatkan kepercayaan dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.

Alih-alih hanya mengandalkan keberuntungan, mereka cenderung menggabungkan kerja keras dengan perencanaan. Karena itu, dalam ramalan, usaha mereka sering dikaitkan dengan terbukanya jalan menuju kemakmuran.

2. Shio Ular

Shio Ular digambarkan sebagai sosok yang cerdas, penuh perhitungan, dan memiliki kemampuan membaca situasi. Mereka biasanya tidak gegabah ketika harus mengambil keputusan penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Dapat Keberuntungan Beruntun - Image
Zodiak

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Dapat Keberuntungan Beruntun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.06 WIB

Pelan tapi Pasti, 3 Shio Ini Diramal Bangkit dan Mengumpulkan Kekayaan Besar - Image
Zodiak

Pelan tapi Pasti, 3 Shio Ini Diramal Bangkit dan Mengumpulkan Kekayaan Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.56 WIB

Hoki Besar Menanti, 4 Shio Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan dan Rezeki Berlimpah - Image
Zodiak

Hoki Besar Menanti, 4 Shio Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan dan Rezeki Berlimpah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore