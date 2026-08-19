Punya Mental Baja hingga Cerdas, Ini 5 Shio Pilihan Langit

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan tradisional, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang membuat perjalanan hidupnya dipenuhi peluang dan keberuntungan. Bahkan, ada anggapan bahwa beberapa shio tertentu termasuk yang mendapat restu langit sehingga doa dan harapannya lebih mudah menemukan jalan.
Kepercayaan tersebut biasanya dikaitkan dengan karakter, usaha, serta sikap yang dimiliki seseorang. Mereka dianggap memiliki ketekunan, kecerdasan, keberanian, atau kemampuan membangun hubungan baik yang dapat membuka berbagai kesempatan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut sebagai pilihan langit dan dipercaya memiliki jalan yang baik dalam meraih kemakmuran.
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1. Shio Kerbau
Pemilik shio Kerbau dikenal memiliki karakter tangguh dan tidak mudah menyerah. Ketika menghadapi hambatan, mereka cenderung memilih bertahan dan terus mencari cara untuk mencapai tujuan.
Sifat tekun tersebut membuat mereka mampu menjalani proses panjang dalam mengejar kondisi finansial yang lebih baik. Mereka tidak terburu-buru mengharapkan hasil instan dan lebih percaya pada usaha yang dilakukan secara konsisten.
Kerbau juga dikenal menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Karakter tersebut dapat membuat mereka mendapatkan kepercayaan dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.
Alih-alih hanya mengandalkan keberuntungan, mereka cenderung menggabungkan kerja keras dengan perencanaan. Karena itu, dalam ramalan, usaha mereka sering dikaitkan dengan terbukanya jalan menuju kemakmuran.
2. Shio Ular
Shio Ular digambarkan sebagai sosok yang cerdas, penuh perhitungan, dan memiliki kemampuan membaca situasi. Mereka biasanya tidak gegabah ketika harus mengambil keputusan penting.
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Jawa Pos
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