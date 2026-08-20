Punya Jiwa Pebisnis, 5 Shio Ini Dipercaya Berpeluang Mengumpulkan Harta Melimpah

JawaPos.com – Keberhasilan dalam membangun bisnis tentu tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan. Kerja keras, kemampuan membaca peluang, keberanian mengambil keputusan, serta kecakapan mengelola keuangan juga menjadi faktor penting.

Meski demikian, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio seseorang kerap dikaitkan dengan karakter dan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan finansial.

Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung seseorang ketika terjun ke dunia usaha. Mulai dari keberanian mengambil risiko, kreativitas, kemampuan memimpin, hingga kecakapan membangun hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki potensi besar meraih kesuksesan dan kekayaan melalui bisnis.

1. Shio Kuda Pemilik Shio Kuda dikenal sebagai pribadi yang energik dan memiliki semangat tinggi. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Karakter pekerja keras tersebut membuat mereka dianggap cocok menjalankan usaha yang membutuhkan ketekunan dan konsistensi. Mereka juga dipercaya mampu mengatur waktu serta berusaha fokus terhadap target yang ingin dicapai.

Selain itu, Shio Kuda disebut mempunyai intuisi yang cukup kuat. Kemampuan membaca situasi dapat membantu mereka menentukan langkah ketika menghadapi peluang maupun risiko bisnis.

Perpaduan antara semangat, daya juang, kemampuan memimpin, dan naluri dalam membaca keadaan membuat Shio Kuda dipercaya memiliki peluang untuk membangun kekayaan dari usaha yang dijalankan.

2. Shio Babi Shio Babi sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kehidupan yang berkecukupan. Dalam astrologi Tiongkok, mereka dikenal memiliki karakter ramah, rendah hati, dan bertanggung jawab.