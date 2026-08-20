Doa Penuh Keyakinan, 3 Shio Ini Konon Mudah Mendapatkan Jalan Rezeki dan Keberuntungan

Ilustrasi Shio dengan Kekuatan Doa Luar Biasa, Dijamin Semua Hajat Terkabul dan Segala Doa Terwujud (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang. Sebagian orang juga mengaitkannya dengan keberuntungan, perjalanan hidup, hingga sisi spiritual.
Setiap shio dipercaya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang dikenal berani, pekerja keras, cerdas, maupun memiliki sifat penuh kasih kepada orang lain.
Di antara berbagai karakter tersebut, terdapat beberapa shio yang dipercaya mempunyai hati tulus dan energi positif yang kuat. Ketulusan itu kemudian dipercaya membuat doa mereka lebih mudah mendapatkan jalan menuju kenyataan.
Bukan berarti keinginan datang tanpa usaha. Dalam kepercayaan ini, doa yang disertai keyakinan, niat baik, dan tindakan nyata dianggap menjadi kombinasi yang dapat membuka berbagai peluang kehidupan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang dipercaya memiliki kekuatan doa istimewa dan sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan.
Shio Kambing dikenal mempunyai karakter lembut, penyayang, dan memiliki empati tinggi. Mereka cenderung peka terhadap perasaan orang lain serta mudah tergerak ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan.
Sisi inilah yang dipercaya menjadi kekuatan utama mereka. Doa yang dipanjatkan dengan niat tulus, terlebih ketika ditujukan untuk kebaikan orang lain, dianggap memiliki energi positif yang besar.
Dalam kepercayaan yang berkembang, kebaikan yang dilakukan pemilik Shio Kambing diyakini dapat kembali kepada dirinya dalam berbagai bentuk keberuntungan.
Tidak sedikit pula yang mengaitkan keberhasilan mereka dengan kemampuan menjaga ketulusan hati sekaligus tetap berusaha mencapai tujuan.
Shio Monyet dikenal sebagai sosok cerdas, gesit, dan pandai membaca keadaan. Mereka biasanya mampu menemukan solusi ketika menghadapi persoalan serta cepat menangkap peluang yang ada di sekitarnya.
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Jawa Pos
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