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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.32 WIB

Punya Jiwa Pemimpin Alami, 5 Weton Ini Diramal Bakal Jadi Sosok yang Disegani Banyak Orang

Weton punya takdir jadi pemimpin besar dan tokoh berpengaruh kata primbon Jawa - Image

Weton punya takdir jadi pemimpin besar dan tokoh berpengaruh kata primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran juga dipercaya dapat menggambarkan karakter, kecenderungan sifat, serta potensi yang dimiliki seseorang.

Salah satu hal yang kerap dikaitkan dengan weton adalah kemampuan memimpin. Ada beberapa weton yang dipercaya mempunyai pembawaan tegas, berwibawa, mudah mendapatkan kepercayaan, dan mampu menjadi tempat orang lain meminta pertimbangan.

Karakter tersebut membuat pemilik weton tertentu diyakini memiliki peluang untuk menjadi sosok yang berpengaruh di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki karakter kepemimpinan kuat dan potensi menjadi tokoh berpengaruh menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Kliwon – Punya Wibawa yang Terpancar Alami

Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, yang berasal dari Sabtu dengan nilai 9 dan Kliwon dengan nilai 8. Dalam perhitungan tradisional Jawa, angka tersebut tergolong tinggi.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki karakter kuat serta pembawaan yang membuat orang lain mudah memberikan rasa hormat. Mereka tidak selalu membutuhkan banyak bicara untuk mendapatkan perhatian karena sikap dan kehadirannya sudah mampu menunjukkan kewibawaan.

Dalam lingkungan sosial, Sabtu Kliwon dipercaya cenderung mudah dipercaya untuk mengambil keputusan atau memegang tanggung jawab tertentu.

Namun, potensi besar tersebut juga dianggap membawa tantangan. Mereka perlu menjaga emosi, tidak menyalahgunakan kepercayaan, serta menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk hal-hal positif.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kemampuan memimpin akan semakin baik jika diimbangi dengan pengetahuan, kerendahan hati, dan perilaku yang baik.

2. Rabu Pahing – Tegas dan Cepat Membaca Situasi

Rabu Pahing memiliki neptu 16, hasil perpaduan nilai Rabu 7 dan Pahing 9. Weton ini sering dikaitkan dengan kecerdasan, keberanian, dan kemampuan mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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