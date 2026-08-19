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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.37 WIB

Setelah Konsisten Berusaha, 4 Zodiak Ini Berhasil Meraih Kesuksesan Karier di Bulan Agustus 2026

Ilustrasi orang sukses/Magnific - Image

Ilustrasi orang sukses/Magnific

JawaPos.com-Di Bulan Agustus 2026 ini akan membawa perubahan besar dalam hal karir dan peluang bagi keempat zodiak ini. 

Setelah melewati berbagai tantangan dan ketidakpastian, mereka diprediksi mulai mendapatkan peluang yang selama ini dinanti-nantikan.

Agustus 2026 akan membawa angin segar dan kabar yang menggembirakan. Berdasarkan predisksi dari laman economictimes yang dikutip pada (19/08) berikut adalah zodiak yang berhasil meraih kesuksesan karir pada bulan Agustus ini. 

Taurus mungkin bekerja keras di balik layar sambil melihat orang lain mendapatkan apresiasi terlebih dahulu. Namun, Agustus 2026 diprediksi mulai mengubah keadaan tersebut. Sikap konsisten dan dapat diandalkan yang selama ini dimiliki taurus akhirnya menarik perhatian perusahaan. 

Leo yang selama berbulan-bulan mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan, dan mempersiapkan diri untuk posisi kepemimpinan berpeluang untuk mendapatkan pengakuan. Promosi sampai kenaikan gaji, sampai tanggungjawab menangani proyek besar akan datang secara tidak terduga-duga.

Scorpio belakangan kembali lagi mempertimbangkan arah karirnya. Kegigihan scorpio berpotensi membuka peluang lebih sesuai dengan kemampuan mereka, bukan karena dijalani sebab keadaan. Panggilan rekrutmen yang sudah lama dinantikan akan menghampiri scorpio.

Capricorn diprediksi akan mengembangkan keahliannya dan berpotensi mendapat promosi. Meskipun perubahan akan berlangsung secara bertahap, namun dampaknya akan besar bagi pertumbuhan karir mereka. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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