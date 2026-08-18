Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.10 WIB

3 Zodiak yang Memperoleh Banyak Uang di Bulan Agustus 2026, Sekarang Jadi Punya Banyak Duit!

ilustrasi banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang pastilah memiliki atau mengalami periode yang menyenangkan dalam hidupnya.

Dari banyak hal yang disenangi orang, beberapa di antaranya mungkin memiliki kesamaan, yakni ketika memiliki banyak uang.

Dalam penerawangan astrolog, dalam waktu dekat segelintir orang diprediksi akan memperoleh banyak limpahan rezeki berbentuk materi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan memperoleh banyak uang di bulan Agustus 2026 hingga bisa membeli banyak keperluan.

1. Zodiak Virgo

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak virgo dikatakan akan rezeki yang baik di bulan Agustus 2026 ini.

Sebagai orang yang mempedulikan penampilan, sebagian rezeki diyakini datang ke hidup mereka karena hal ini.

Berkat bagaimana mereka berpenampilan setiap harinya, hal-hal baik datang dan bisa jadi pemasukan tambahan.

Mereka pun jadi memiliki cukup uang untuk membeli sejumlah barang yang diinginkan atau belum sempat terwujud.

2. Zodiak Libra

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Disperindag Jatim Luncurkan Dashboard JATIM MELESAT, Perkuat Ekosistem Ekspor Berbasis Digital - Image
Nasional

Disperindag Jatim Luncurkan Dashboard JATIM MELESAT, Perkuat Ekosistem Ekspor Berbasis Digital

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21.45 WIB

Review Dekka DK21: Dashcam Ringkas dengan Kamera 2K, WiFi 6 dan ADAS - Image
Otomotif

Review Dekka DK21: Dashcam Ringkas dengan Kamera 2K, WiFi 6 dan ADAS

Minggu, 9 Agustus 2026 | 02.25 WIB

Siswa Asing Butuh Bahasa Jepang Tembus 84.759, Pemerintah Jepang Siapkan Program Dasar - Image
Internasional

Siswa Asing Butuh Bahasa Jepang Tembus 84.759, Pemerintah Jepang Siapkan Program Dasar

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore